Chubut va por un cambio en la matriz productiva

Para el ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, lo más importante de esta jornada es que “pagamos 5.100 millones de pesos a 64 mil agentes públicos, entre activos y pasivos; es decir que cada uno recibió un salario completo”.

En su análisis, “es importante decirlo porque el beneficio es para la sociedad ya que es plata que va al consumo y la planificación es en esta sintonía. Hace 16 meses que no se pagaba una masa salarial completa. La última vez fue en junio del año pasado”.

Luego pidió “salir de esta agenda. Los agentes públicos representan solo un 10 por ciento de la población de Chubut. Hay que planificar mejoras en la recaudación, en la coparticipación y en las regalías. La baja del petróleo nos impactó, pero tenemos la reestructuración de la deuda”.

Más adelante, Antonena sostuvo en LaCienPuntoUno que “hay que poner el motor de la provincia a generar ingresos, sino solo seremos una provincia que paga salarios. Esta provincia es potencialmente rica y la única forma de conseguir recursos es trabajando. Hay que encontrar los intersticios para generar ingresos”.

Respecto de la minería no lo consideró “un tema central”, ya que que “la matriz productiva de Chubut tiene que tener un ámbito serio y responsable, como dijo ayer el gobernador en un encuentro. Somos una provincia minera y a lo largo y ancho de la provincia tenemos un potencial que debe ser discutido responsable y seriamente. Todo debe ser discutido. Hay que dar la discusión en esa dimensión. Decir no porque no o sí porque sí no es adulto. Hay que comprometerse y ejercer el rol ciudadano, con un mensaje responsable y serio. Es muy difícil pagar salarios si no mejoramos la matriz productiva de Chubut. Somos administradores de la cosa pública, no dueños. En los últimos 20 años hemos tenidos ejemplos de gente que no lo ha visto así”.

Concluyó que “esto no es una sola medida, sino una integralidad. Los recursos deben ir a la obra pública. Eso pasa con una administración seria y eficiente y por eso hemos llevado el gasto a su mínima expresión. Reconocemos la deuda salarial y la resolveremos en el menor tiempo posible”.