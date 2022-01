"Chucky" Alaniz demolió a Zúñiga y se quedó con el latino mosca OMB

Fotos: Ramón Cairo / OR Promotions.

El último sábado en las instalaciones del Complejo El Remanso Deportivo Merlo, partido de Merlo, Buenos Aires, la anfitriona Celeste "Chucky" Alaniz (12-0-0, 4 KO), se quedó con el título latino mosca de la OMB tras noquear técnicamente en cuatro asaltos a la venezolana Johana "La Morenita" Zuñiga (16-2-0, 9 KO), tope estelar de la reunión denominada "Calor Latino". El mismo pudo disfrutarse en la pantalla de TyC Sports, en el marco de una producción internacional de OR Promotions.

Alaniz (50,500) salió a imponer su ritmo frenético desde el primer tañido de campana y dominó de punta a punta a una Zuñiga (50,200) que solo en las primeras dos vueltas intentó plantarse en el intercambio de golpes. No obstante, la potencia y precisión de la flamante monarca, de 25 años y surgida del Barrio Rivadavia, sentenciaron la contienda en el tercer giro luego de derribar a su oponente, quien en el asalto siguiente no pudo resistir el castigo y sentenció el "no va más" del internacional Mario González.

De esta manera, la vencedora mantuvo su condición de invicta y ratificó nuevamente que es la mejor boxeadora argentina que aún no conquistó un título mundial (rankeada mundial #2 AMB y #3 FIB), registro que intentará obtener a muy corto plazo.

En el pleito de semifondo, pactado a seis giros, el prometedor invicto pampeano de Quemú Quemú y ex campeón argentino amateur 2018 de los 69 kilos, Gerónimo "El Caballero" Vázquez (65,600 / 10-0-0, 3 KO), noqueó técnicamente en el último round al experimentado neuquino que radica en Cipolletti, Martín "El Guapo" Matamala (66,350 / 11-10-0, 3 KO).

En el principal atractivo complementario, encuadrado a seis, el inmaculado crédito del partido de Brandsen, Leandro "El Cirujano" López (62,450 / 4-0-0, 1 KO), logró su primer triunfo antes del límite al noquear técnicamente en dos al bonaerense de Las Flores, Pedro "Canilla" Laborde (62,000 / 0-2-0).

Abriendo la jornada de los rentados a cuatro vueltas, la potente bonaerense de Moreno, Sol Cudos (49,350 / 2-0-0, 1 KO), superó de forma unánime a chaqueña de Resistencia, Victoria "Polvorita" Benavídez (50,100 / 0-4-0).

Las tarjetas fueron las siguientes: Jorge Basile 40-37, Carolina Mayorquim 40-36 y Carlos Villegas 40-36.