Ciclista colombiano robado y acosado sexualmente en un albergue

Según relató a través de sus redes sociales, “esta es una ciudad muy fría, donde cae mucha nieve y yo tuve que darme un lugar. Viajé por toda América y en dos años y medio que llevo viajando, esta es la primera vez que una cosa así me sucede: me robaron mis elementos, me robaron mi dinero y no sé cómo voy a seguir viajando”.

En la puerta de la comisaría y con la denuncia en la mano, agregó: conocí a esta pareja (un hombre francés y una mujer brasileña)”, dijo mientras a la seccional llegaban un hombre y una mujer en un motorhome. “El chico francés fue acosado por parte del dueño del albergue”, aseguró el ciclista. (Sobre el final del video, el turista europeo reconoció que el encargado del albergue le ofreció 300 dólares para tener sexo con él).

En un tramo del video el ciclista nombra al propietario del albergue en donde supuestamente sucedieron los hechos. El hombre explicó que decidió alojarse en el lugar luego de ver las referencias que tenía en una plataforma digital que suelen utilizar los viajeros. Además agregó, tanto él como el turista francés aseguran que en el local se inhalaba cocaína, pero no especifican quiénes lo hacían.

"Esta persona (el encargado del lugar) usaba la violencia sexual para intimidarme", contó el joven que detalló las propuestas sexuales que recibió. "Lo hacía de una manera tan violenta…"citó el hombre, cuyas declaraciones fueron publicadas en el Diario Andino, de Villa La Angostura.

Adoptando un tono más reflexivo, el colombiano manifestó: “La violencia sexual es algo normalizado con las mujeres, pero a los hombres también nos pasa y más cuando uno está en condición de vulnerabilidad y más cuando uno está en otro país y no tiene a quién recurrir”.

Asimismo, el viajero hace referencia a las drogas y asegura que "se están comercializando en este lugar". El ciclista remarcó que desde hace tiempo a esta parte hace recomendaciones para que la gente se pliegue a este tipo de vida y aseguró: "No podemos permitir que este tipo de cosas sigan pasando".

Por último, se refirió a la policía y destacó que "las autoridades normalizaron lo que está pasando en esta casa".

Fuente: El Cordillerano