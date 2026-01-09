En plena temporada de verano, la terminal interrumpirá sus operaciones este viernes. Algunas operaciones serán reprogramadas o derivadas al Aeroparque Jorge Newbery.

Cierran Ezeiza este viernes y hay más de 40 vuelos afectados

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, suspenderá aterrizajes y despegues durante casi cuatro horas de este viernes 9 de enero, medida que afectará a 41 vuelos en plena temporada de verano y con alta demanda por el movimiento turístico.

La terminal interrumpirá sus operaciones aéreas este viernes. El cierre temporal se debe a tareas de mantenimiento preventivo en la pista principal, una obra calificada como esencial por las autoridades para garantizar la seguridad en el nodo aéreo más importante del país.

De todos modos, la suspensión de actividades está programada para una franja horaria específica, buscando afectar la menor cantidad de servicios posible: el horario de cierre será de 13:55 a 17:40, por lo que un total de 41 servicios, principalmente de cabotaje e internacionales de corta distancia, se verán afectados.

Qué pasará con los vuelos afectados este viernes en Ezeiza

Aeropuertos Argentina y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informaron que los trabajos fueron consensuados con las 29 aerolíneas que operan en la terminal. Para mitigar el impacto, tomaron las siguientes medidas:

Derivaciones: Algunos vuelos puntuales operarán desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Reprogramaciones: La mayoría de las empresas han movido sus horarios de salida o llegada fuera del bloque de cierre.

Aviso previo: Las compañías ya han comenzado a notificar a los pasajeros afectados sobre los cambios en sus itinerarios.

De todos modos, recomendaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo a través de la web oficial de su aerolínea o de Aeropuertos Argentina antes de trasladarse a la terminal para evitar esperas innecesarias.

Este parate técnico ocurre en un contexto de alta demanda, ya que según datos recientes, entre enero y noviembre de 2025, Ezeiza movilizó a más de 10,7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 4,38% respecto al año anterior. Del total, casi 8 millones correspondieron a viajes internacionales, reafirmando su rol como la principal puerta de entrada y salida de la Argentina.