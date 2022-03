Claudio Paul Spinelli llegó al país tras huir de la guerra

Luego de vivir una odisea para poder salir del territorio ucraniano una vez iniciada la guerra tras la invasión rusa, Claudio Paul Spinelli, jugador del FC Oleksandria de la Premier de Ucrania, llegó hoy a nuestro país.

Spinelli tuvo que enfrentar una eterna fila de autos, micros y camiones para salir de Ucrania. De hecho, cuando faltaban 30 kilómetros para la frontera con Polonia decidió que lo más rápido era caminar. Una verdadera odisea.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", fueron sus primeras palabras desde Ezeiza en diálogo con TyC Sports. "Cuando pasé la frontera de Polonia fue un alivio muy grande, como nunca en mi vida", agregó.

Después reveló también como fue el último día antes de la invasión de Rusia en el país. "Cambió muchísimo. El día anterior al problema fuimos a entrenar y a mí me agarró como un ataque de pánico la primera vez porque yo ya veía demasiado y ellos estaban demasiado tranquilos. Nadie se imaginó esta locura, esto que está pasando. Creo que no es humano lo que está haciendo este hombre (Putin) y no hay que aprobarlo de ninguna manera", afirmó.

También contó que por algo de fortuna él y su novia pudieron dejar Ucrania. "Por dos horas no llegó a estar en Kiev (su novia), porque si llega a estar en Kiev yo creo que seguiríamos ahí y ahí estaba el problema principal y la íbamos a pasar muy difícil", explicó. Ambos pudieron abandonar el territorio ucraniano y luego se reencontraron en Alemania, desde donde volaron a Argentina.

Además, se refirió a la situación de Gerónimo Poblete, con quien aseguró que tiene diálogo. "Ayer hablé con él (Poblete), la gente en Ucrania la verdad es muy buena y lo está ayudando, ya me lo comentó. Que la gente de las embajadas lo pueda ayudar a él y a su familia, es lo único que pido. Es el único argentino que yo sé que quedó, no sé cuántos habrá", explicó.

Al pensar en su futuro remarcó: "Hoy quiero descansar, ver a mi familia, abrazarlos y ya mañana pensaré en cómo puedo solucionar mi carrera". Igualmente aseguró que "después de vivir semejante desafío no va a bajar los brazos y que está muy bien preparado para lo que viene".