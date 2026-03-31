Balance positivo del cierre de temporada del Servicio de Guardavidas

Del 1º de diciembre al 31 de marzo brindó asistencia en las costas de la ciudad el Servicio de Guardavidas de Comodoro Rivadavia. Desde la jefatura del servicio se trazó un balance positivo, con 260 intervenciones entre rescates, primeros auxilios, entre otros, y un saldo de ahogados cero. “El servicio de Guardavidas de Comodoro desde hace mucho tiempo es uno de los mejores de Argentina”, expresó Flavio Benítez, jefe del servicio.

El servicio de Guardavidas de Comodoro Rivadavia depende del Municipio a través de la Dirección General de Deportes y el Ente Comodoro Deportes, brindando asistencia en siete playas además de recorridos preventivos por tierra y mar que monitorizan más de 60 kilómetros de costa atlántica.

“Fue una temporada muy buena, estamos terminando con ahogados cero, que eso es lo importante del servicio. Que nadie fallezca en las costas de Comodoro durante el año y para nosotros es muy importante durante los cuatro meses de temporada. Fue una temporada movida, con muchas intervenciones. Tuvimos 260 intervenciones, de las cuales fueron 91 rescates, 73 primeros auxilios, 5 salidas de emergencia a playas aledañas; 57 niños perdidos, y también asistencias vehiculares, entre otras cosas que estuvimos haciendo”, comentó Flavio Benítez respecto a la atención que se brinda en la Costanera local, además de las playas de Km. 3, Km. 4, Km. 5, Restinga Alí, Caleta Córdova, y recorridos preventivos en playas aledañas de zona sur.

“El balance es recontra positivo porque tuvimos ahogados cero en las siete playas que cubrimos y los más de 65 kilómetros de costa. Estamos desde Los Palitos y la playa del Limite hasta Caleta Córdova. El recorrido de la costa es muy largo, tenemos muchas playas con servicio activo, pero hay playas que no, así que es bueno que el balance sea positivo”, explicó.

“El staff diría que ya hace cinco años que es bastante estable. El servicio de Guardavidas de Comodoro desde hace mucho tiempo es uno de los mejores de Argentina, por infraestructura, con condiciones laborales y de elementos. Tenemos hoy todas las playas cardio-protegidas, con respuesta inmediata ante un paro cardíaco, con lo que sería un DEA, con oxígeno, con embarcaciones si ocurre algo en el agua. El servicio es muy completo y es un servicio que lo eligen los chicos que quieren venir de Buenos Aires, Córdoba, Rosario a trabajar, porque es un servicio de calidad, que está bien reconocido y eso a nosotros nos llena”, agregó.

“Lo que tenemos que hacer es mantenerlo y potenciarlo para que el año que viene el servicio vuelva a seguir creciendo, y eso se hace con trabajo, gestiones y estando siempre”, cerró el jefe del servicio.