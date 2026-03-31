Daniel Camil jugará el Mundial de Bola 8 en Estados Unidos

Es el único argentino y se medirá ante los mejores jugadores del mundo. “Hay mucha gente profesional, soy bastante nuevo, pero eso no quita que podamos meter un podio. El juego lo tenemos, la experiencia también”, expresó.

El comodorense Daniel Camil estará compitiendo en el Campeonato del Mundo de Bola 8 masculino (WPA Men’s 8-Ball World Championship – Predator Pro Billiard Series) que se celebrará del 2 al 9 de abril en Saint Louis, estado de Missouri, Estados Unidos.

Camil representará a Comodoro Rivadavia y al país, siendo el único argentino en un certamen internacional que congrega a los mejores 92 jugadores del mundo, clasificados de cada región o continente.

“Es mi segundo mundial ya que mi primer mundial fue en el 2015, pero en otra disciplina, en modalidad Bola 8 china. En este caso será Pool americano, que es la modalidad con la que me formé, así que espero dar lo mejor”, sostuvo el deportista comodorense, previo a su viaje.

“Lamentablemente me pierdo el Campeonato Argentino en mi ciudad, que será del 2 al 7 de abril, pero tenemos buenos jugadores en todas las categorías que nos representarán muy bien en mi ausencia”, expresó.

“En este Mundial en Saint Louis, Missouri (EE.UU.) están los mejores 92 jugadores del mundo. Obtuve la clasificación en el torneo de Honduras. No había quedado entre los mejores, pero los jugadores que estaban por delante no pudieron viajar, por lo que me correspondió a mí”, explicó.

“Será una experiencia única porque es uno de los torneos de pool americano, a nivel mundial, más importante que voy a jugar en mi carrera. Antes jugué en el 2015 en Shanghái en otra modalidad, de Bola 8 chino. Este será de Bola 8 internacional, que es el que se juega en todos lados”, añadió respecto al certamen que tendrá lugar en el Hotel Hyatt Regency de Saint Louis.

“Como expectativa obviamente quiero buscar el campeonato del mundo, sé que hay mucha gente profesional y yo soy bastante nuevo, pero eso no quita que podamos meter un podio. El juego lo tenemos, la experiencia también”, soltó Daniel Camil.

“Al mismo tiempo se estará realizando el Campeonato Argentino en Comodoro Rivadavia, en categorías Tercera, Segunda, Primera y Masters. Me lo pierdo, pero voy a jugar el Campeonato del Mundo, así que vale la pena”, agregó.

“Siempre contamos con la ayuda de Hernán Martínez y el Ente Comodoro Deportes, así que muy agradecido como siempre, tanto para los viajes como para la organización del Campeonato Argentino en la ciudad”, cerró Daniel Camil.