El básquet sigue con más acción de la Fase Asociativa en las formativas

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este miércoles con la disputa de la Fase Asociativa, clasificatoria a la Liga Provincia de Clubes y Liga Federal Formativa en categorías formativas (masculino y femenino) y Liga Próximo.
En ese contexto, desde las 19:30, La Fede Deportiva recibirá a Náutico Rada Tilly en Mini Mixto y luego se enfrentarán los equipos de la categoría Cadetes Masculino.
Ambos encuentros se desarrollarán en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3 con el arbitraje de Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
La actividad del básquet formativo continuará el viernes, sábado y domingo, en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, y en el Socios Fundadores.
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Programa
MIERCOLES 1
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
19:30 Mini Mixto: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
21:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.
VIERNES 3
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
18:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.
(*) Con planilla oficial de juego.
SABADO 4
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
14:30 Mini Mixto: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.
16:00 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.
17:30 Infantil (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.
19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros. Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.
(*) Con planilla oficial de juego.
DOMINGO 5
En el Socios Fundadores
16:00 Cadetes (F): Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.
17:30 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia “Blanco” (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.
(*) Con planilla oficial de juego.