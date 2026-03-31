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El básquet sigue con más acción de la Fase Asociativa en las formativas

Este miércoles desde las 19:30, La Fede Deportiva “Bordó” recibe a Náutico Rada Tilly “Negro” en Mini Mixto y Cadetes Masculino.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este miércoles con la disputa de la Fase Asociativa, clasificatoria a la Liga Provincia de Clubes y Liga Federal Formativa en categorías formativas (masculino y femenino) y Liga Próximo.

En ese contexto, desde las 19:30, La Fede Deportiva recibirá a Náutico Rada Tilly en Mini Mixto y luego se enfrentarán los equipos de la categoría Cadetes Masculino.

Ambos encuentros se desarrollarán en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3 con el arbitraje de Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

La actividad del básquet formativo continuará el viernes, sábado y domingo, en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, y en el Socios Fundadores.

…………….

Programa

MIERCOLES 1

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

19:30 Mini Mixto: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

18:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 4

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

16:00 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.

17:30 Infantil (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros. Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

DOMINGO 5

En el Socios Fundadores

16:00 Cadetes (F): Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

17:30 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia “Blanco” (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

(*) Con planilla oficial de juego.

Fuente:

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