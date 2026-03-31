Este miércoles desde las 19:30, La Fede Deportiva “Bordó” recibe a Náutico Rada Tilly “Negro” en Mini Mixto y Cadetes Masculino.

El básquet sigue con más acción de la Fase Asociativa en las formativas

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este miércoles con la disputa de la Fase Asociativa, clasificatoria a la Liga Provincia de Clubes y Liga Federal Formativa en categorías formativas (masculino y femenino) y Liga Próximo.

En ese contexto, desde las 19:30, La Fede Deportiva recibirá a Náutico Rada Tilly en Mini Mixto y luego se enfrentarán los equipos de la categoría Cadetes Masculino.

Ambos encuentros se desarrollarán en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3 con el arbitraje de Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

La actividad del básquet formativo continuará el viernes, sábado y domingo, en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8, y en el Socios Fundadores.

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Programa

MIERCOLES 1

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

19:30 Mini Mixto: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

21:00 Cadetes (M): La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

18:00 Liga Próximo (M): Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Rodrigo Reyes y Mario Contrera.

(*) Con planilla oficial de juego.

SABADO 4

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

14:30 Mini Mixto: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Juan Carlos Pérez y Rodrigo Alvarez.

16:00 Cadetes (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Juan Carlos Pérez.

17:30 Infantil (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

19:00 Juveniles (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros. Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

(*) Con planilla oficial de juego.

DOMINGO 5

En el Socios Fundadores

16:00 Cadetes (F): Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

17:30 Liga Próximo (M): Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia “Blanco” (*). Arbitros: Leandro Aguirre y Guillermo Fernández.

(*) Con planilla oficial de juego.