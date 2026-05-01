Comenzó el Nacional de Escalada en Esquel

El torneo se desarrollará hasta este domingo, con la organización del Club Andino Esquel.

Con la participación de autoridades provinciales y locales, el jueves se llevó a cabo el acto inaugural del Torneo Nacional de Escalada en la ciudad de Esquel. El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, encabezó la ceremonia y realizó la entrega del aporte comprometido al Club Andino Esquel, institución organizadora del evento.

La apertura tuvo lugar en el Centro Cultural Melipal y contó con la presencia del intendente Matías Taccetta; el presidente del Club Andino Esquel, Ricardo Bestene; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel. En representación de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), también participó el técnico Juan Martín Miranda.

El certamen reúne a escaladores de la categoría Junior provenientes de distintos puntos del país, entre ellos el Club Lago Argentino (Santa Cruz), el Club Andino Junín de los Andes (Neuquén), el Club Rosario de Actividades de Montaña (Santa Fe), la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada, el Club Náutico Azopardo (Santa Fe), el Centro Andino El Chaltén (Santa Cruz), la Asociación de Escalada de Buenos Aires y CABA, el Club Andino Bariloche, el Club Andino Ushuaia, la Asociación Cultural y Deportiva Lacar (Neuquén), además de los anfitriones del Club Andino Esquel.

Durante su intervención, Reyes destacó el esfuerzo de la institución organizadora y valoró la amplia convocatoria lograda. Asimismo, felicitó a los deportistas chubutenses que recientemente representaron a la provincia en los Juegos de Integración Patagónica realizados en Río Gallegos, donde obtuvieron destacadas actuaciones y subieron al podio.

Por su parte, Ricardo Bestene agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del municipio de Esquel, así como el apoyo de los sponsors. “Es una gran alegría poder concretar este campeonato, fruto de gestiones, trabajo y esfuerzo”, expresó. Además, resaltó la importancia de que un dirigente deportivo de la ciudad, como Milton Reyes, esté al frente del ente deportivo provincial, destacando su presencia y acompañamiento a las instituciones y disciplinas de todo Chubut.

El Torneo Nacional de Escalada se desarrollará hasta este domingo, jornada en la que se realizará la premiación y coronación de los ganadores.