Comenzó la Feria del Libro en la Proveeduría Cultural

Los espacios de la Proveeduría Cultural le otorgan una marcada jerarquía al evento que se extenderá hasta mañana sábado con la presentación de stands de libreros y de instituciones educativas, pero además el público puede asistir a exposiciones de escritores regionales y disfrutar de espectáculos artísticos.
El presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, encabezó la ceremonia de apertura, tras lo cual se invitó a todos los presentes a recorrer la feria que año tras año adquiere mayor jerarquía.
En ese marco, Galarza hizo referencia a la decisión política de general este tipo de espacios culturales para facilitar el acceso a los libros a la comunidad “sobre todo en esta era digital que nos aleja de ellos y son importantes”, por lo cual se procura que, de manera especial, las primeras infancias, niños y adolescentes puedan adquirir conocimientos con la lectura de obras de diferentes géneros.
Por otra parte hizo mención a las actividades complementarias que se reflejan a través de talleres de arte y de los espectáculos artísticos que se ofrecen de manera gratuita.
PROGRAMA DEL SÁBADO
La segunda jornada de la Feria del Libro prevista para mañana sábado, dará comienzo a las 14:00 con una charla a cargo Luis Colombato sobre el tema “La historia que nos cuentan”.
Para las 14:30 se anuncia una obra escénica “Audiophoria” a cargo de Ignacio Stankewitsch, quien posteriormente ofrecerá un espectáculo musical.
A las 15:30 actuarán los integrantes del Taller de Tango y a las 15:45 disertará la escritora Ramona Fernández sobre su obra “Alquimia Austral”.
A las 16:15 actuará el grupo Neodance y a las 16:00 los integrantes del Taller Cultural de Folclore y Malambo. A las 17:00 se presentará en Ballet Nuevos Vientos y finalmente a las 18:00 está previsto un Café Poético.