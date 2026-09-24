Comisión de fomento renovó comodato por una autobomba

El ministro de Seguridad, Pedro Pródromos y el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, firmaron un convenio vinculado a la autobomba basada en esa localidad.

Se trata de una unidad de ataque rápido contra incendios Volkswagen 388-9150E que años atrás fue adquirida por la comuna con fondos propios para atender emergencias en el ejido urbano de esa localidad

Fue otorgada en comodato a la Unidad 18ª de bomberos para cubrir una imperiosa necesidad de la población, instancia que fue desatendida por anteriores gestiones provinciales.

Ahora, debido a que vencía el plazo de ese comodato, Galarza gestionó su renovación a través del Ministerio de Seguridad, al tiempo que articuló otras acciones conjuntas en materia de seguridad.

En ese sentido el ministro Pródromos hizo saber a El Patagónico que también se renovará el convenio por motocicletas que pertenecen a la comuna y fueron cedidas en comodato a la Comisaría de Cañadón Seco.

Además, adelantó que ya se está trabajando en un proyecto para la compra -por parte del gobierno provincial- de otra autobomba para esa localidad, la cual será de mayores dimensiones con la finalidad de destinarla principalmente a incendios de campos cercanos.