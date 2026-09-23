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El viernes se inaugura la Feria del Libro de Cañadón Seco

Cañadón Seco se prepara para vivir la tercera edición de su Feria del Libro, propuesta cultural que se desarrollará este viernes y el sábado a la Proveeduría Cultural.

Habrá libreros, escritores, emprendedores, instituciones educativas, presentaciones de libros, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

La actividad vuelve a realizarse a partir de una decisión del presidente comunal, Gabriel Galarza y la ceremonia de apertura oficial está prevista para las 10:30 del viernes.

En declaraciones formuladas a la emisora radial del multimedio El Calertense, Gerardo Humphrey y Macacha Sirsek, integrantes del área de Cultura, destacaron el crecimiento que tuvo la feria desde su primera edición y señalaron que este año todos los espacios de la Proveeduría Cultural serán utilizados para recibir a los expositores.

La feria contará con libreros en la planta baja, mientras que manualeros y emprendedores ocuparán distintos espacios del primer piso.

También habrá presentaciones y charlas en el auditorio, entre ellas la participación de Jorge Mezaín con su libro “Malvinas con mayúscula” y Ernesto Allende con “10 poemas a la muerte”.

Asimismo, anunciaron una fuerte presencia artística y entre las actividades especiales se destaca el “Café Poético”, que se realizará el sábado por la tarde con la participación de Nahid Gramajo y José Abalde.

Habrá lectura de poemas, micrófono abierto y una propuesta más íntima para compartir literatura. Además, se realizará una actividad de armado de rompecabezas en familia y amigos desde las 16 horas.

Ademàs, la programación incluye un espacio destinado a las instituciones educativas, que presentarán trabajos y proyectos desarrollados durante el año.

Paralelamente, se recuperará la historia y las raíces de la localidad a través de la participación de protagonistas vinculados al trabajo “Memorias, vivencias y peripecias”, presentado recientemente en Cañadón Seco.

Finalmente hicieron saber que habrá una cafetería para que los visitantes puedan compartir un momento durante el recorrido.

“Año a año nos está quedando chico”, señalaron al referirse al crecimiento de la convocatoria, tanto de expositores como de vecinos que se acercan a recorrer los stands y adquirir libros.

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