La Policía recuperó luminarias robadas a Servicios Públicos

A partir de las investigaciones y con una orden de allanamiento dictada por la justicia competente, los efectivos policiales localizaron la totalidad de las unidades sustraídas del predio del sector de cloacas de la empresa pública Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en la localidad de Puerto San Julián.

Durante la inspección técnica de los elementos secuestrados, se constató que las luminarias habían sido manipuladas y desguazadas, encontrándose reducidas únicamente a sus carcasas, sin focos, balastos ni cableado. Esta manipulación anula temporalmente la posibilidad de su reconexión inmediata, privando a las zonas periféricas de refuerzos lumínicos proyectados.

El lote robado consistía en artefactos halógenos que la empresa estatal había retirado en el marco del plan de modernización y reemplazo por tecnología LED. Pese al recambio tecnológico, dichos equipos contaban con su vida útil intacta y habían sido acopiados bajo resguardo con el propósito de ser reubicados en arterias vecinales que demandaban optimización de visibilidad.

El ataque a las instalaciones no solo significó una vulneración a la infraestructura de servicios, sino que interrumpió la planificación técnica diagramada para la localidad.

Frente a este escenario, voceros de la entidad repudiaron enérgicamente este tipo de accionar vandálico y delictivo, recordando que estas acciones afectan directamente a todos los vecinos, ya que se trata de bienes del Estado construidos y sostenidos con el esfuerzo de la comunidad.

Asimismo, desde la delegación de SPSE ratificaron que la institución continuará colaborando con la justicia para esclarecer los hechos y resguardar los recursos públicos, priorizando la restitución progresiva del material para garantizar el bienestar y la seguridad en los barrios sanjulianenses.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz