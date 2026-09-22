Güenchenén acusa a González de haber desviado fondos de YPF

A través de un comunicado de prensa, el titular del Sindicato de la Industria del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz, Rafael Güenchenen, expresó que “no voy a dejar pasar el día sin responderle a este personaje. Fue vicegobernador de la provincia; después presidió la operadora y tuvo responsabilidades directas en el camino que nos trajo hasta acá. Ahora pretende cargarle al sindicato las consecuencias de decisiones que tomó desde esos cargos. Si quiere discutir responsabilidades, que empiece por las suyas”, resaltó.

En ese sentido, afirmó que “cuando estuvo al frente de YPF, González acordó con Alicia Kirchner que 400 millones de dólares de la empresa fueran a la caja de la Provincia”, por lo cual “esos recursos no se convirtieron en más producción ni en el desarrollo que necesitaban nuestros yacimientos”.

“Lo que más duele es que quien presidía YPF y dejó pasar esa oportunidad era santacruceño. Ahora nos manda a mirar los balances; los petroleros miramos los pozos y los equipos. Que explique por qué eligió ese destino mientras Santa Cruz perdía actividad”, cuestionó.

Para refrendar sus dichos, recordó que “en 2015, YPF producía 3,79 millones de metros cúbicos de petróleo en nuestra cuenca. En 2023 producía 2,24 millones. Vivimos esa caída en cada equipo que se detuvo y en cada puesto de trabajo que se perdió, y hoy viene con una receta para recuperar la actividad y busca responsables afuera, cuando fue uno de los principales responsables de lo que ocurrió mientras dirigía YPF”.

Agregó además que el hecho de que fuera la operadora la que decidió retirarse de áreas convencionales en varias provincias, entre ellas Tierra del Fuego, Mendoza, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, “pretender que yo podía frenar esa decisión desde el sindicato, o reprocharme que reaccioné tarde, le sirve para esquivar la responsabilidad de quienes la tomaron y de quienes acordaron la salida de YPF de nuestra provincia”.

Asimismo, resaltó que “mientras en otras provincias hubo yacimientos que dejaron de operar después de la salida de YPF, en Santa Cruz mantuvimos equipos trabajando con el esfuerzo del sindicato y de los trabajadores. Discutimos con las empresas cómo mejorar la eficiencia y la productividad, y peleamos para que la actividad no se detuviera. Sin ese esfuerzo, la situación de los petroleros santacruceños sería todavía peor”.

Fuente: Prensa SIPGER