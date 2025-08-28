Comerciante alterado causó destrozos en su propio local

En la noche del miércoles se vivieron horas de tensión en Caleta Olivia motivando un despliegue de medidas de seguridad, luego que un comerciante provocara destrozos en su propio local y se atrincherara.

La policía tuvo que activar el protocolo de procedimientos por casos de salud mental en razón que se presumía que la persona alterada, un hombre de aproximadamente 44 años, estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Además, ya había lanzado algunos vidrios y otros elementos contra los primeros uniformados que llegaron al lugar.

El local de referencia es una especie de multirrubro de artículos de cotillón y regalería, se denomina “La Covacha” y está ubicado en el micro centro, precisamente en la avenida Independencia, a menos de cincuenta metros del Gorosito.

S u propietario, de apellido Mera, protagonizó una actitud similar la semana pasada pero en esa ocasión los policías que acudieron tuvieron que limitarse a redactar un acta dado que el individuo no permitió que ingresaran al local manifestándole que los elementos destrozados eran de su propiedad.

Pero anoche, al reiterarse el suceso, se decidió realizar una intervención multisectorial que involucró a policías regulares, a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, Bomberos, un equipo de emergencias médicas, mediadores de la fuerza de seguridad con el asesoramiento de una profesional del área de Salud Mental del Hospital Zonal, inspectores municipales de Tránsito y un funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

El incidente comenzó alrededor de las 20:00 y el operativo que incluyó el corte de las dos manos de avenida Independencia en un trayecto de una cuadra, finalizó poco después de las 22:30.

Las alternativas fueron presenciadas por numerosos curiosos desde una distancia prudencial dado que a policía estableció un perímetro de seguridad.

Debido a que el comerciante había cerrado la puerta del local con llave y no respondía a los llamados, personal del GOE procedió a forzarla y luego ingresaron los mediadores, quienes convencieron al comerciante de que deponga su actitud.

Fue retirado cubierto con un escudo metálico y trasladado en ambulancia hasta el Hospital Zonal donde iba a ser asistido en el área de Salud Mental.