Denunció corrupción en PAMI y ahora será consejero hospitalario

El gobierno de Santa Cruz se apresta a formalizar la designación de Sergio Torres como su representante ante el Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate.

Se trata del exdirector de la delegación del PAMI en Caleta Olivia, quien en octubre de 2024 fue dejado cesante en el cargo por haber denunciado por corrupción al interventor provincial de la obra social de los jubilados, Jairo Guzmán, referente de LLA.

Ante estrados judiciales provinciales y federales lo acusó de exigir que se retuviera parte del sueldo a una médica auditora que había sido incorporada a la obra social, bajo el argumento de destinarlo al funcionamiento de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

Torres, técnico en administración de empresas, fue marginado del partido libertario, pero igualmente procuró continuar actuando en política y por ello intentó postularse como candidato a diputado nacional por el PRO.

Sin embargo, el domingo 17 de agosto horas antes del cierre de listas, el candidato a ocupar el primer lugar resultó ser Leonardo Roquel, quedando Torres relegado al tercero, lo cual hizo que no aceptara esa propuesta.

Luego de declinar tal ofrecimiento, rápidamente brindó su respaldo a Daniel Álvarez, actual jefe de gabinete del gobierno de Claudio Vidal, quien se postula como candidato a diputado nacional en primer término por el frente electoral Provincias Unidas por Santa Cruz.

Ahora el gobierno provincial lo eligió para que sea su representante ante el Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate, remplazando a Karen Aguilar Otey.

Fuentes: Señal Calafate y propias