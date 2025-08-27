Vidal encabezó apertura del encuentro minero Minnig Sur

El gobernador Claudio Vidal encabezó este miércoles en El Calafate, la apertura de la edición 2025 del “Argentina Mining Sur” el encuentro más importante de la industria minera del país.

Ante representantes del sector público, empresarios y dirigentes sindicales, el mandatario santacruceño trazó una mirada crítica sobre el pasado de la actividad en la provincia y llamó a construir un futuro con más beneficios para la comunidad.

“La provincia durante muchos años fue generosa al momento de distribuir sus recursos, pero de la extracción minera no fue mucho lo que le quedó a la sociedad”, señaló Vidal en el inicio de su discurso. Tras ello subrayó que “tenemos tantos recursos y nos falta muchísimo para que nuestros vecinos puedan tener una calidad de vida mejor. Hay mucho para mejorar, hay mucho para hacer”.

Asimismo, insistió en que la política minera debe dar un giro que incorpore nuevas condiciones señalando en tal sentido que “acá lo que falta es valor agregado. A nivel provincial somos responsables y creemos fielmente en el desarrollo de esta actividad, pero necesitamos que los trabajadores que desarrollan esta actividad vivan en Santa Cruz. Eso es parte del valor agregado que necesita la provincia”.

Más adelante remarcó que esa transformación implica también “fortalecer a las empresas locales y ampliar sus oportunidades en los yacimientos”.

En esa línea, recordó que, en los últimos años, al recorrer el norte provincial, observó el ingreso de miles de vehículos desde otras provincias para realizar operaciones, lo cual lo llevó a decir que “necesitamos inversiones de afuera, eso está muy claro, pero también necesitamos desarrollar las empresas locales”.

El mandatario también adelantó que el gobierno de Santa Cruz se encuentra redactando un nuevo proyecto de ley de promoción industrial como parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz