Gadano fundamentó defensa a Ley de Emergencia Pediátrica

“La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia”, expresó la senadora santacruceña Natalia Gadano, previo a la aprobación de la Ley en la Cámara Alta.

El proyecto de la Ley de Emergencia Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, con foco en el Hospital Garrahan, tenía media sanción en Diputados y avanzada la noche del jueves fue debatido en Senadores, siendo aprobado por amplia mayoría.

La legisladora referente del bloque “Por Santa Cruz”, quien ejerce la vicepresidencia de la comisión de Población y Desarrollo Humano, dijo en principio que personalmente le entristecía tener que asistir el tratamiento de esta Ley ya que ello implicaba “admitir la ausencia por parte del Estado en ciertas instituciones fundamentales”.

“El Garrahan es un orgullo nacional y consecuentemente la emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto” subrayó.

En ese sentido cuestionó severamente a quienes no comprenden que “el futuro de la Argentina se construye entre todos y cuidando a los más pequeños”.