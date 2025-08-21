Docentes de toda la provincia protagonizaron este jueves una marcha por calles de Río Gallegos, en el marco de un paro de 72 horas. La protesta finalizó con un acto frente a la Casa de Gobierno.

Protesta de ADOSAC finalizó frente a la Casa de Gobierno

Las delegaciones de las filiales de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) arribaron en colectivos y vehículos particulares desde la zona norte, centro y sur de la provincia.

La marcha formó parte de un plan de lucha definido en asambleas y congresos que ya cumple su tercera semana consecutiva de medidas.

La concentración comenzó en horas de la mañana en la sede gremial, desde donde los docentes partieron hacia el centro de la ciudad.

El recorrido incluyó un paso por el Consejo Provincial de Educación, para luego dirigirse hacia Casa de Gobierno, donde se desarrolló el acto principal.

En la jornada se reiteraron los reclamos que ADOSAC viene sosteniendo:

-Apertura inmediata de paritarias para discutir de manera formal y con respuestas concretas.

-Recomposición salarial, dado que denuncian que los sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

-Mejoras edilicias en las escuelas, ante problemas de infraestructura que afectan el dictado de clases.

-Definición de titularizaciones en el marco de paritarias y con participación de los docentes, para garantizar estabilidad laboral sin generar incertidumbre.

-Cumplimiento del 25% del presupuesto provincial destinado a educación, como establece la Ley de Educación de Santa Cruz, y ejecución de los fondos destinados a becas estudiantiles que aún no se implementaron.

La movilización contó además con el acompañamiento de organizaciones sindicales y sociales de la provincia y con la adhesión de gremios docentes de otras jurisdicciones del país que también realizaron medidas de fuerza.

Fuente y foto: Tiempo Sur