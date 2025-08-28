Paro docente, panfleteada, carpa blanca y protesta en una escuela

Este jueves comenzó otro paro provincial de 48 horas decretado por el principal gremio docentes de Santa Cruz (ADOSAC),en demanda de un reajuste salarial y otras reivindicaciones.

En Caleta Olivia, hasta avanzada la tarde, hubo concentración de educadores en la plazoleta del Gorosito, donde se instaló una emblemática carpa blanca y se distribuyeron folletos a peatones y automovilistas.

Por otra parte, a hora temprana se registró una protesta de padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº 36 ubicada en el barrio Miramar quienes, acompañados por algunos niños, reclamaron por la urgente finalización del recambio de equipos de calefacción, asegurando que allí no se dictan clases desde hace aproximadamente dos meses.

Los manifestantes mostraron varias pancartas, una de ellas alusiva a la Ley Nacional 26.061 que se refiere a la protección integral de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes.

También mostraron una nota que recibieron de las autoridades locales del Consejo de Educación, por la cual se prometía que los nuevos equipos de calefacción iban a estar finalizados en la primera quincena de julio, pero ello no se cumplió.

CONCENTRACION EN EL MICROCENTRO

En tanto, los y las afiliados a la ADOSAC se concentraron a partir de las 15:00 en la plazoleta del Gorosito, donde además de instalar una carpa y desplegar carteles, distribuyeron folletos.

A través de los mismos se reproduce la nota que el gremio enviara esta semana al ministro de Trabajo de la provincia, Ezequiel Verbes insistiéndole en la necesidad de que convoque de manera urgente a mesa de paritarias.

En la misiva se detallan numerosos temas que fundamentan ese pedido que no se limita a lo salarial, por lo cual dejan constancia que la falta de respuestas profundiza el malestar en el colectivo docente.