Bajo el lema “Capacidades que inspiran”, la municipalidad de Caleta Olivia presentó este jueves un ciclo de charlas sobre discapacidad e inclusión.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y cuenta con el acompañamiento de la senadora Natalia Gadano y de la Fundación Flota Amarilla.

El objetivo de esta iniciativa es generar un espacio para compartir experiencias y herramientas que impulsen un aprendizaje sobre la importancia de una inclusión real de las personas con discapacidad.

En este marco, el programa incluye disertaciones a cargo de las abogadas Gabriela Marti y Ximena Vera, el licenciado en kinesiología y fisioterapia Facundo Yerio, la deportista Liliana Méndez y el licenciado en musicoterapia Ralf Niedentahal.

Francisca Gil, subsecretaria de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, detalló que el encuentro surgió a partir de una demanda realizada por Fundación Flota Amarilla y se abordó en conjunto con la senadora Gadano y el área de Desarrollo Social.

La funcionaria también remarcó que, a través de estos espacios de aprendizaje, se apunta a fortalecer las políticas públicas en materia de discapacidad.

Finalmente, destacó la amplia participación de la comunidad y anticipó que la propuesta tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas jornadas que permitan abordar módulos más específicos.

Fuente: Prensa Municipal