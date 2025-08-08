Comerciante se enfrentó a dos ladrones armados

Un comerciante del barrio 26 de Junio de Caleta Olivia sobrevivió de milagro tras enfrentar a dos delincuentes armados que intentaron asaltar su local.

El violento suceso se registró el jueves y durante el forcejeo uno de los ladrones efectuó un disparo desde corta distancia, pero el proyectil no llegó a impactar al osado comerciante. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las mismas, en cuestión de segundos se observa a un sujeto armado que ingresa armado y amenaza a la recepcionista exigiendo la recaudación.

Al escuchar los gritos, el dueño del local, que se encontraba en una oficina, salió en auxilio de la joven y lejos de retroceder, se abalanzó sobre el agresor, iniciando un forcejeo.

En ese momento ingresó al lugar un cómplice del delincuente, con la intención de reforzar la intimidación. Pero el propietario logró empujarlo hacia la puerta y sacarlo del local. Fue entonces cuando, desde atrás, el asaltante armado disparó, aunque la bala no dio en el blanco.

El comerciante consiguió refugiarse y cerrar la puerta, mientras ambos delincuentes escapaban. La Policía inició un operativo para dar con los responsables, quienes aún permanecen prófugos.

Fuente: InfoCaleta