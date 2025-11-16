Comodoro conmemoró el Día de las Iglesias Evangélicas

El intendente acompañó la celebración en el Predio Ferial. Miles de fieles participaron de este gran encuentro evangélico. “Acá no debemos tener ni banderías partidarias ni religiosas, hay que trabajar en comunidad para poder salir adelante y sabiendo que el bien al otro lo hacemos entre todos”, dijo Othar Macharashvili.

Este sábado, el Predio Ferial, fue escenario de la Fiesta Nacional de las Iglesias Evangélicas, actividad que reunió a miles de fieles de todo Comodoro Rivadavia.

El intendente Othar Macharashvili estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, el secretario general de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco, junto a Enrique Fernández, presidente del Consejo de pastores, y todos los referentes de las iglesias evangélicas de la zona.

Macharashvili mostró su agradecimiento a la comunidad evangélica por su trabajo de fe para la ciudad. “Resalto lo que se celebró en esta jornada, trabajando por el bien común de todos los comodorenses. Acá no debemos tener ni banderías partidarias ni religiosas, hay que trabajar en comunidad para poder salir adelante y sabiendo que el bien al otro lo hacemos entre todos, esa es la gracia de Dios”.

“Tenemos futuro y hay que trabajar por ese futuro entre todos. Comodoro tiene que tener fe, que con trabajo en conjunto vamos a explotar todo nuestro potencial como ciudad”, agregó el intendente.

Enrique Fernández, presidente del Consejo de Pastores, expresó su agradecimiento al municipio por “el acompañamiento de todos los años. Una vez más, nos pudimos reunir a festejar el día de las iglesias evangélicas, que se conmemora el 31 de octubre, pero se facilitó el Predio Ferial para esta fecha y estamos muy agradecidos a toda la comunidad que se acercó, tanto evangélicos como gente amiga que vino a conocer nuestra fiesta esperada”.

“La jornada se inició con bailes, cantos, con la presencia de jóvenes, adolescentes y niños, y realizamos el cierre con toda la familia evangélica, con la presencia de nuestro intendente, a quien le agradecemos su acompañamiento”, sentenció.