La Iglesia Evangélica de la ciudad se reunirá para celebrar su día

El sábado 15 de noviembre, en el Predio Ferial, la Iglesia Cristiana Evangélica de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly realizará una reunión especial para conmemorar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

La Iglesia cristiana de la ciudad tendrá una importante y masiva actividad, que se propone como un tiempo de encuentro para compartir en unidad.

La Fiesta Nacional de las Iglesias Evangélicas se denomina “Uno Somos”, y busca ser un espacio de celebración, con el objetivo de reunir a las distintas congregaciones que realizan su tarea pastoral en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Cabe recordar que el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes se oficializó a través de la Ley 27.741 del año 2024 y se conmemora cada 31 de octubre.

La fecha se eligió como homenaje al día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg. Esta acción marcó el inicio de la Reforma Protestante en Alemania durante el siglo XVI. Este movimiento reunió propuestas de diversos religiosos, pensadores y políticos europeos que buscaban un cambio profundo en las costumbres de la iglesia conocida hasta ese momento.

En Comodoro Rivadavia, la comunidad evangélica conmemorará esta fecha el día sábado 15 de noviembre, en el Predio Ferial.

La actividad se iniciará a las 18.30, con dos reuniones en simultáneo; una reunión para Niños en el escenario mayor, y otra reunión para Jóvenes, en el auditorio del Predio. Luego, a partir de las 20.30, dará comienzo la reunión general para toda la familia. La invitación es extensiva a toda la ciudad, en un evento que será libre y gratuito.

En el lugar también habrá stands que mostrarán las distintas acciones sociales, comunitarias y eclesiásticas que llevan adelante las diferentes congregaciones evangélicas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La difusión del evento ya tuvo distintas acciones que realizaron los pastores a cargo de la organización. Para ello, se han realizado programas de streaming, transmitidos desde el canal de YouTube, llamado “Unidos Comodoro Rivadavia”. En este canal se podrá seguir en vivo toda la actividad del día sábado.

El evento marcará un punto importante para la comunidad evangélica de la ciudad, ya que reúne en una misma jornada a la mayoría de las congregaciones que proclaman la fe cristiana.

La actividad es organizada por el Consejo de Pastores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la Asociación Civil Pastores Unidos e iglesias de la ciudad. Asimismo, se cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

La cita es para el sábado 15 de noviembre en el Predio Ferial, donde se podrá disfrutar de la Fiesta Nacional de las Iglesias Evangélicas “Uno Somos”.