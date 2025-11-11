Sospechoso incendio en una vivienda del pasaje Urquiza

Una casa prefabricada ardió en una zona de difícil acceso la zona denominada Rincón del Diablo. Bomberos debió tender más de 200 metros de mangueras para combatir el fuego. La Policía investiga una posible amenaza al propietario.

Una vivienda prefabricada de madera y chapas, ubicada en el pasaje Urquiza y Alsina, se incendió este martes alrededor de las 16 horas. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación por parte de la Policía del Chubut, que en principio debía tomarle declaración al propietario de la casa. Según informaron fuentes oficiales, el hombre habría manifestado al llegar al lugar que había recibido amenazas de que prenderían fuego su vivienda.

Debido a la complejidad del acceso, los Bomberos Voluntarios se enfrentaron a dificultades para llegar hasta el foco del incendio. Los camiones solo pudieron avanzar hasta la intersección de Alsina y Sarmiento. A partir de allí debieron extender y conectar aproximadamente 200 metros de mangueras —unas diez líneas en total— para descender por una escalera e ingresar al pasaje donde se encontraba la estructura afectada.

El jefe del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios, José Ayamilla, explicó que el despliegue fue clave para evitar la propagación del fuego hacia viviendas cercanas.

“Tuvimos que desplazar al menos 10 líneas para llegar al lugar. Se sofocó lo más rápido posible y le dimos seguridad a los vecinos refrigerando el entorno porque las casas están muy juntas. Era importante que los vecinos se quedaran tranquilos”, sostuvo en declaraciones que publica Crónica.

No se reportaron heridos, pero las pericias continuaban para determinar el origen del fuego y verificar la denuncia sobre la presunta amenaza.