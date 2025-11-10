Lo detuvieron en plena calle con dos televisores robados

El sospechoso fue interceptado por policías cuando llevaba los aparatos envueltos en una frazada por calle Bouchardo.

Un hombre de 35 años –identificado como M.C.A.- fue detenido este lunes por la tarde luego de ser sorprendido por personal policial cuando trasladaba dos televisores envueltos en una frazada por calle Bouchardo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:40, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda recibieron un aviso que alertaba sobre la presencia de un individuo con actitud sospechosa en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes observaron al sujeto cargando los televisores.

Mientras lo identificaban, una mujer se presentó y reconoció los elementos como de su propiedad, por lo que se dispuso la inmediata aprehensión del hombre.

Por disposición del fiscal de turno y la Secretaría de la Oficina Judicial, el detenido permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.

Entre los objetos recuperados se encuentran un televisor RCA de 42 pulgadas, otro marca Philips y también de 42 pulgadas, un control remoto y una bolsa con pertenencias personales, los cuales fueron restituidos a la damnificada tras ser fotografiados para el expediente.