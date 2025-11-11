"Epidermia": la obra vuelve a escena para explorar la memoria inscrita en la piel

El elenco Incorporados del ISFD N°806 presenta nuevamente su propuesta de danza teatro este jueves 13 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Alfredo Sahdi. La función es con entrada libre y gratuita.

Tras su estreno el pasado 8 de noviembre, “Epidermia”, la nueva producción del Elenco Incorporados de la Formación Artística Vocacional del ISFD N°806, regresará a escena este jueves 13 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Alfredo Sahdi, en Comodoro Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

La obra, perteneciente al género danza teatro, invita a un recorrido sensorial en el que la piel se convierte en el vehículo narrativo principal. La Compañía de Danza Teatro Incorporados —creada en 2018 en el marco de la Formación Artística Vocacional— propone un espectáculo que explora la intimidad de la experiencia humana a través de las marcas, cicatrices e imperfecciones que construyen nuestras historias.

Con la participación de 16 intérpretes, “Epidermia” se despliega como un espejo que interpela al espectador, integrando movimiento, expresividad y narrativa. Cada artista se presenta desde sus memorias personales, transformando el cuerpo en territorio de emociones, recuerdos y vivencias que conectan con el público desde una dimensión profunda.

La dirección y puesta en escena, a cargo de los profesores Tomás Bazán y Ariel Fuentes, se sustenta en una visión que potencia la danza teatro como lenguaje para expresar historias colectivas e individuales. La propuesta busca abrir un espacio de reflexión sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la belleza de la condición humana.

“Epidermia” se presenta como un testimonio del poder del arte para tender puentes, promover el diálogo y celebrar las diversas identidades que nos atraviesan. La obra invita a reconocernos en el otro, a valorar la singularidad propia y ajena y a encontrar en la piel —en su diversidad— un punto de unión que trasciende lo físico.