"Epidermia": la piel como territorio de historias y memorias

Danza Teatro Incorporados presentará “Epidermia”, una obra que invita al público a sumergirse en la intimidad de la experiencia humana a través de un elemento cotidiano y universal: la piel. El estreno será este sábado 8 de noviembre a las 20 horas en la sala Gustavo Bove Bonnet del Teatro de la Escuela de Arte.

Nacida en 2018 como el Elenco de Danza Teatro del Instituto Superior de Formación Docente N°806, la compañía continúa consolidando su identidad escénica con propuestas que combinan movimiento, expresividad y narrativa. En esta nueva creación, los 16 intérpretes que integran el elenco ponen el cuerpo y la memoria al servicio de una obra que trasciende lo físico: cada marca, tatuaje, cicatriz o arruga se convierte en símbolo de las luchas, los triunfos y las transformaciones que atraviesan a las personas en su recorrido vital.

Bajo la dirección de los profesores Tomás Bazán y Ariel Fuentes, “Epidermia” propone que la danza teatro se convierta en un lenguaje donde la piel cuente historias colectivas e individuales. La puesta invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la belleza inherente a la condición humana, generando un espacio de encuentro entre artistas y espectadores.

Más que una representación escénica, “Epidermia” es una celebración de la identidad y la memoria. La obra nos recuerda que, bajo la superficie, compartimos un mismo hilo: la experiencia de ser humanos. En su diversidad, la piel se vuelve el puente que une nuestras historias y nos anima a abrazar la singularidad propia y ajena, encontrando en ella la belleza de lo distinto.