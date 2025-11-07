Con un amplio abanico de propuestas, Comodoro celebra el Día de la Tradición

La Secretaría de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de las celebraciones que tendrán lugar del 8 al 10 de noviembre. El objetivo es promover las raíces culturales argentinas, valorar el trabajo artesanal local y disfrutar de la música, la danza y el encuentro familiar.

Como parte de la agenda prevista en el marco del Día de la Tradición, la Municipalidad, a través de la secretaría de Cultura, invita a la comunidad los días 8 y 9 en el Centro Cultural, en el horario de 15 a 21 horas, a la Feria abierta de artesanos, diseñadores y emprendedores locales.

Es importante mencionar que durante la jornada del domingo 9, el público podrá disfrutar de música folklórica en vivo con la participación de De Farra Folk, Aire del Sur y Alma Sureña, además de participar en los talleres patrios con actividades de reciclado y origami pensadas para toda la familia con público espontáneo.

De forma paralela, en la planta alta del Centro de Información Pública (CIP), se desarrollarán propuestas recreativas y juegos familiares, también en el marco del Día de la Tradición, de 15:00 a 19:00 horas.

Fiesta de la danza y el folclore

Asimismo, el domingo 9 de noviembre, al aire libre en el Parque de la Ciudad (Km.3), de 15:00 a 21:00 horas, las familias podrán asistir a la gran fiesta de la danza y el folclore donde se presentarán escuelas de danza folklórica de distintos barrios de Comodoro.

Mientras que, el lunes 10 de noviembre, fecha en que se conmemora oficialmente el Día de la Tradición, las celebraciones culminarán con una intervención artística en la vía pública, sobre la peatonal 9 de Julio, a partir de las 18:00 horas.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta expuso que “el Día de la Tradición nos invita a mirar nuestras raíces, a valorar la identidad que nos une como pueblo y a reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas nuestras costumbres a través del arte, la danza, la música y la creación artesanal. Este fin de semana queremos que cada familia comodorense sea parte de esta gran fiesta de la cultura popular”.

Para finalizar, invitó a toda la comunidad a participar y celebrar nuestras tradiciones y el orgullo de ser argentinos. “Esperamos el acompañamiento de la gente en cada una de estas propuestas, que son acciones territoriales y en red para fortalecer la cultura en la ciudad”, puntualizó la funcionaria.