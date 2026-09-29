La competencia se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Nº 211 del barrio Isidro Quiroga.

Comodoro fue sede de la 5ª fecha del Argenchamps de Roller Derby

En el gimnasio de la Escuela Nº 211 del barrio Isidro Quiroga, Comodoro Roller Derby organizó la 5ta. fecha de la categoría B del Torneo Nacional Argenchamp, el certamen más importante del país.

Estuvieron: C- millero, Bastardas RD (Buenos Aires), Barderas (Neuquén) y el equipo comodorense, organizador.

La competencia fue acompañada por el Ente Comodoro Deportes. Estuvo presente Martín Gurisich a cargo de la Dirección General de Deportes.

“La idea siempre es, con estas instancias, hacer conocer el deporte e invitar a toda la comunidad para que pueda ver un poquito de esto, que es medio nuevo, si bien a nivel nacional hay muchos equipos es un deporte un poco amateur a nivel nacional”, explicaron desde Zaedyus Comodoro RD, equipo local y anfitrión de la competencia.

“Este torneo se viene dando más o menos hace dos años y este es el primer año que participamos así que estamos muy contentas de poder participar. Siempre tratamos de que el deporte sea en torno al respeto y la buena la camaradería”, describieron.