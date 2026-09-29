El Petrolito definió sus cuatro campeones de la 35ª edición

El gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida fue escenario de la definición del 35ª Torneo Petrolito de fútbol infantil, organizado por la coordinación de dicho establecimiento, con el auspicio del Ente Comodoro Deportes.

Casino CR en categoría 2014, Club Nápoles en 2015, Gimnasio Laprida Verde en 2016 y Municipal Km. 5 Rojo en 2017 fueron los campeones, en una edición que contó con un total de once instituciones representadas en las diferentes categorías competitivas (2014-2017) además de la participación de los más chiquitos en categoría promocional 2021 no competitiva (Las Latas, Juventus, La Maquinita y Gimnasio Laprida).

Previo a la premiación se realizó una distinción a los árbitros del torneo: Luis González, Jorge Balboa, Miquela Melián, Dylan Muñoz, Dylan Olivera, Facundo Tordoya, Kevin Vera, Franco Velásquez y Adrián Zerpa.

Los equipos participantes fueron Gimnasio Laprida, Casino CR, Club Nápoles, Saavedra, Deportivo Las Latas, Juventus, La Maquinita, Los Bro, Municipal Km. 5, Norte FC y 707 Futsal.

En 2014 el goleador fue Bautista Jones de Gimnasio Laprida, equipo que también obtuvo la valla menos vencida. En 2015 Valentino Bermúdez fue el máximo artillero, mientras que la valla fue para el subcampeón Las Latas; en tanto, en 2016 Bruno Acosta fue el goleador de la categoría, con Norte FC como valla menos vencida. Finalmente, en 2017 David Silvero de Nápoles fue el máximo anotador, en una divisional donde el campeón Municipal Km. 5 Rojo también obtuvo la valla menos vencida.

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Petrolito 2026 - Premiación

Categoría 2014

1- Casino CR

2- Los Bro

3- 707 Futsal

4- Gimnasio Laprida

Goleador: Bautista Jones – Gimnasio Laprida (11 goles)

Valla menos vencida: Gimnasio Laprida (6 g/c)

Categoría 2015

1- Club Nápoles

2- Deportivo Las Latas

3- Norte FC

4- Saavedra

Goleador: Valentino Bermúdez – Saavedra (9 goles)

Valla menos vencida: Deportivo Las Latas (7 g/c)

Categoría 2016

1- Gimnasio Laprida Verde

2- Municipal Km. 5 Azul

3- Municipal Km. 5 Rojo

4- 707 Futsal

Goleador: Bruno Acosta – 707 Futsal (17 goles)

Valla menos vencida: Norte FC (4 g/c)

Categoría 2017

1- Municipal Km. 5 Rojo

2- Club Nápoles

3- Juventus

4- Deportivo Las Latas Blanco

Goleador: David Silvero – Nápoles (14 goles)

Valla menos vencida: Municipal Km. 5 Rojo (2 g/c).