Comodoro lanzó el Festival 3D Tecno con foco en innovación y desarrollo local

La propuesta, abierta y gratuita, se extenderá hasta el 25 de abril con charlas, talleres y un hackatón, y apunta a consolidar a la ciudad como referente tecnológico en la región patagónica.

Comodoro Rivadavia dio inicio a la primera edición del Festival 3D Tecno, un espacio abierto y gratuito que convoca a estudiantes, emprendedores, empresas e instituciones con el objetivo de acercar la tecnología a la vida cotidiana y promover el desarrollo local a partir del conocimiento.

El acto de apertura se llevó adelante este jueves por la tarde y contó con la participación del intendente Othar Macharashvili; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo del organismo, Domingo Squillace; el intendente de 28 de Julio, Luka Jones; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Bárbara Rueter; y el secretario de Extensión de la casa de altos estudios, René Silvera; junto a miembros del gabinete municipal, integrantes del directorio de Comodoro Conocimiento representantes de distintas instituciones y público en general.

Durante la jornada, se concretó la firma de un Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Agencia Comodoro Conocimiento y la Municipalidad de 28 de Julio, que tiene como finalidad establecer vínculos de cooperación permanente para impulsar acciones conjuntas vinculadas al desarrollo productivo, la capacitación y la cooperación técnica, con especial foco en áreas estratégicas como los nuevos oficios digitales, la robótica y la automatización.

En ese contexto, Othar Macharashvili puso en valor al equipo de Comodoro Conocimiento, al afirmar que “vienen desarrollando un gran trabajo desde hace mucho tiempo, pensando en el futuro de nuestra ciudad, la Cuenca y la región. El convenio firmado es un reflejo de cómo debemos trabajar. Es realmente importante avanzar en estos acuerdos con un intendente joven que abre el juego para generar este tipo de acciones en su localidad. En Comodoro venimos brindando espacio a estas propuestas que nos permitirán crecer como ciudad”.

“Si bien lo que sucedió con el Cerro Hermitte nos generó un retraso, vamos a avanzar con el Polo Tecnológico, porque es algo que debemos a toda la gente que está trabajando en el proyecto y que quiere seguir progresando, con la participación de todos, desde la Universidad hasta los sectores menos visibles, entendiendo que la labor conjunta es el camino hacia un futuro mejor”, remarcó.

En ese sentido, el intendente manifestó que “la Cuenca nos encuentra en un momento de transición y de inflexión, por lo que este evento es muy importante. Comodoro tiene un gran futuro por delante y lo vamos a construir entre todos; estoy orgulloso por conducir una ciudad con esta calidad de personas y de profesionales que tienen la garra que el patagónico siempre marca”.

Por su parte, Luka Jones se refirió al convenio firmado con el Municipio de Comodoro Rivadavia, al señalar que “es muy importante para nosotros, porque 28 de Julio es un pueblo agrícola-ganadero y debemos adaptarnos a las nuevas realidades. Los jóvenes necesitamos este tipo de capacitaciones para fortalecer y nutrir a cada uno de los emprendimientos y empresas para estar a la altura de la vanguardia”.

CONSTRUIR EL FUTURO DE LA CIUDAD

Bajo el lema “Tecnología para el presente”, el Festival 3D Tecno propone pensar la tecnología como una dimensión que ya forma parte de la vida cotidiana, promoviendo el encuentro entre conocimiento, producción e innovación. La iniciativa busca fortalecer vínculos, visibilizar el talento local y generar nuevas oportunidades a partir del trabajo articulado entre los distintos actores del ecosistema.

Al respecto, Rubén Zárate indicó que “viviremos tres jornadas muy intensas, con líneas de trabajo que son consecuentes con las acciones que venimos llevando adelante. La expectativa es alta: esperamos tener nuevas propuestas de empresas de base tecnológica que nosotros vamos a acompañar desde la Agencia, junto a la UNPSBJ, el CONICET y otros organismos científicos”.

“Este evento forma parte de una estrategia que el Municipio viene llevando adelante bajo el liderazgo del intendente y que tiene que ver con generar nuevas oportunidades y alternativas a una sociedad en donde los hidrocarburos convencionales han cumplido un ciclo y seguramente habrá que agregar nuevas habilidades, economías y empleos para construir el futuro”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario destacó que “la totalidad de los expositores son personas que están entre nosotros, son nuestros aliados estratégicos y son expertos que se encuentran en la vanguardia de cada una de las tecnologías que van a presentar. Queremos que de esta propuesta surja un espacio de innovación que sostenga la construcción del futuro de la ciudad”.

UNA PLATAFORMA ESTRATEGICA

La propuesta se organiza en torno a tres ejes: Inspiración, Aplicación y Acción, e incluye una amplia agenda más de 20 charlas y talleres, experiencias interactivas, espacios de networking y la segunda edición del hackatón Ciudad Futura, donde ya se inscribieron más de 150 personas interesadas en desarrollar soluciones a desafíos concretos de Comodoro Rivadavia.

El evento posiciona a la ciudad como una plataforma estratégica para impulsar la innovación, promoviendo la construcción colectiva de conocimiento y consolidando a Comodoro Rivadavia como un punto de referencia en el ecosistema tecnológico de la región.

Para mayor información, la agenda completa de actividades se encuentra disponible en las redes sociales de la Agencia Comodoro Conocimiento y en el sitio web 3dtecno.conocimiento.gob.ar