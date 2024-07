Comodoro realizó el torneo Regional de levantamiento olímpico de pesas

En las canchas anexas del Club Huergo, el pasado sábado se vivió el 4to. torneo regional de levantamiento olímpico de pesas, certamen que fue organizado por la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Deportes, que funciona en el Departamento Metodológico situado en el Gimnasio Municipal Nº1.

La competencia se disputó en las categorías sub 12, sub 15, sub 17, sub 20 y mayores. Participaron alrededor de 20 deportistas de Rawson, Las Heras (Santa Cruz) y de Comodoro Rivadavia.

Cinthia Cadiz, referente y una de las encargadas de la organización, señaló que “realizamos la cuarta fecha y fue el primer torneo del año que nos tocó organizar, recibimos a las escuelas de Rawson y Las Heras (Santa Cruz), y nosotros de Comodoro. Estamos muy contentos porque se desarrolló de la mejor manera”.

La profesora de la Escuela Municipal valoró la continuidad y cantidad de competencia que está teniendo la disciplina y dijo que “hay un antes y después, los chicos se sienten con ganas de probar cómo están, se esfuerzan un montón en la semana y venir acá los entusiasma muchísimo”.

La siguiente fecha se llevará a cabo el próximo mes en Rawson y será más exigente debido a que se sumarán competidores de otros lugares de la Patagonia: “Ahora nos tenemos que seguir preparándonos para el Patagónico de agosto, así que esta fecha fue como un escalafón para llegar a ese torneo de la mejor manera”, expresó Cadiz.

En cuanto al rendimiento de los atletas de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, sostuvo que “nos fue muy bien. También estamos muy contentos por la convocatoria de familiares, amigos y gente del deporte que nos vino a acompañar”.

Resultados

Mujeres

Sub 20 y mayores

1) Cinthia Cádiz

2) Romina Fuentes

3) Agustina Landau

Sub 15 y sub 17

1) Pilar Sandín

2) Giuliana Curso

3) Alma Mariqueo

Varones

Sub 17

1) Pablo Tahir

2) Ciro Epulef

3) Lucio Ramos

Sub 15

1) Tiziano Ramos

2) Dago Jorquera

3) Samuel Solís

Participaron en la sub 12

- Gerónimo Sudan (Punta Rieles-Las Heras)

- Carel Campos (Rawson)

- Antonia Ramos Cardozo (Rawson)

- Luan Ramos (Comodoro)

- Valentina Alvarez Fuentes (Comodoro)

- Iñaki Zeballos (Comodoro)

- Benicio Tahiel Catalán Lovera (Rawson).