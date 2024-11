Condenaron a Gabriel Montesino  por el homicidio de la playa del 99

Durante la mañana de este viernes se concretó en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia una nueva jornada del juicio por jurados por el homicidio de David Guerrero, ocurrido el 27 de marzo de 2022 en la playa del 99. Al juicio llegó como imputado Gabriel Montesino.

En su alegato final la fiscal –en representación de la parte acusadora- solicitó al jurado, luego de haber escuchado la prueba en el debate, que se declara a Montesino “coautor” de “homicidio simple”. En contraposición la defensora en su alegato final pidió que “se lo declare no culpable”, por el “beneficio de la duda razonable”. Luego, se le informó al jurado popular –conformado por ciudadanos comunes- sobre las instrucciones finales. Esto se retiraron a deliberar y resolvieron por unanimidad condenar a Montesino como autor de homicidio en agresión.

Actuó como jueza técnica en el debate por jurados Lilian Borquez. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general. Mientras, la defensa de Montesino fue ejercida por Vanesa Vera, defensora pública.

ALEGATOS

En su alegato final la fiscal recordó al jurado que se demostró a lo largo del debate cómo ocurrió la muerte de David Guerrero en la playa del 99 del barrio Stella Maris. Allí se encontraban Montesino, Mellado, Guerrero y otra persona consumiendo bebidas alcohólicas. Luego atacaron salvajemente a Guerrero provocándole su muerte.

Según la fiscal, se probó en el debate que ese 27 de marzo de 2022 los nombrados compraron bebidas en un comercio cercano a la playa y que luego compartieron bebidas allí. Después, desde los tamariscos llamaron a Guerrero, quien vivía en el sector. Este se dirigió hasta el lugar y fue la última vez que lo vieron con vida.

Después encontraron su cuerpo con 127 lesiones y una herida mortal en el cuello. Aseguró la fiscal que se demostró que uno de los autores del homicidio fue Gabriel Montesino por su ADN, hallado en la gorra de Guerrero y en un trozo de vidrio, secuestrados en el lugar del crimen.

La acusadora recordó que, en su detención, Montesino presentaba lesiones compatibles con el homicidio y se puede vincular esas lesiones con las que presentaba el cuerpo de la víctima en la autopsia. Concluyó que lo agredieron salvajemente durante 42 metros y luego lo ultimaron con la herida en el cuello. Ello se acreditó en el debate, la clara intención de dar muerte y que fue Montesino coautor de la muerte de Guerrero, finalizó la fiscal.

En contraposición en su alegato de cierre la defensora sostuvo. “no desconocemos que se trató de un hecho grave, que tuvo un autor que la fiscalía construye a partir de una mancha de sangre”.

Sin embargo, objetó: “no sabemos cuántas personas había, no sabemos quién estaba” en el lugar.

Afirmó la defensora que la fiscalía “eligió arbitrariamente un autor” ya que Mellado también tenía lesiones y ropa con sangre.

Vera argumentó: “otra arbitrariedad es la mecánica del hecho, la cual tiene sesgo de confirmación, es decir que confirmó la hipótesis de la fiscalía”.

No hay prueba directa de qué pasó en ese lugar, añadió la defensora. “Existe duda razonable y cuando hay más dudas que prueba, esto nos lleva a una declaración de no culpable. En todo caso si se lo declara responsable es por el delito de homicidio en agresión, cuando no se sabe quién es el autor”, planteó. Así la defensora concluyó: “Montesino no es el autor de homicidio simple”.

Ya declarado autor penalmente responsable de homicidio en agresión resta la realización de la audiencia de cesura, donde las partes debatirán la pena que deberá cumplir Montesino.