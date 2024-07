El padre del niño que habló en la calle con un suboficial del Ejército se acercó a una dependencia judicial para aclarar la situación. Su hijo se llama Loan, pero no es el niño desaparecido en Corrientes.

Confirmado: el niño que habló con un militar no es Loan Peña

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio. Desde hace 40 días no se sabe nada y este martes se conoció la denuncia de un suboficial del Ejército con asiento en Comodoro, quien dijo que anoche un niño le dijo “soy Loan” a su hijo, con quien conversó en la esquina de Alem y San Martín.

Curiosamente, el militar no actuó como se supone que haría alguien con su instrucción y dejó ir al desconocido con el niño. Este martes el fiscal federal Norberto Bellver ordenó medidas y hubo controles de autos en la ruta 3, en sus cruces con la 26 y con la 39. Se produjeron los lógicos embotellamientos vehiculares.

En este contexto, la Policía provincial prestó su colaboración, aunque el propio ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, consideró que la denuncia carecía de sustento.

“Con mi experiencia, me parece una pista equivocada; no brindada desde la mala fe, si no desde el afán que tenemos todos de colaborar con una investigación que ha tomado ya trascendencia nacional”, dijo el funcionario.

Luego, resaltó que “ciertamente se me hace muy difícil que alguien desaparecido a 2.600 kilómetros, cuya imagen es ampliamente conocida, se pasee libremente, y sin tratar de disimular su apariencia, en una zona céntrica de Comodoro Rivadavia, donde hay una concentración de transeúntes. Me parece medio ilógico”.