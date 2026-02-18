Continúa la búsqueda de Sofía Devries y la Justicia investiga

El hecho ocurrió durante una expedición guiada por la empresa Freediving Patagonia, en el marco de una salida destinada a la certificación internacional de buceo PADI. En la embarcación viajaban la joven y otras seis personas, entre ellas su pareja.
Qué se investiga
De acuerdo con la información preliminar, Sofía Devries realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad cuando, por causas que aún se intentan establecer, se habría descompensado y no pudo ascender por sus propios medios.
Ante la emergencia, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, equipos especializados y vehículos de exploración subacuática para intentar localizar a la joven.
La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si el hecho fue producto de una contingencia propia de la actividad o si existieron omisiones en los deberes de cuidado, lo que podría configurar responsabilidad penal.
Por el momento no hay personas imputadas. Se tomaron testimonios a quienes participaron de la práctica y se analizan protocolos de seguridad, pericias técnicas y condiciones del entorno.
Cómo sigue el operativo
Este miércoles continúan las tareas de búsqueda en el área frente a Punta Cuevas. Al operativo se sumará personal especializado y un ROV (vehículo operado de manera remota) trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con base en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, se mantienen patrullajes costeros por tierra y por mar, mientras se sostiene un trabajo coordinado entre Prefectura y el Ministerio Público Fiscal.
La investigación quedó inicialmente a cargo de la fiscal María Angélica Carcano y luego fue derivada a la fiscal María Eugenia Vottero, quien actualmente conduce el legajo.