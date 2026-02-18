Continúa la búsqueda de Sofía Devries y la Justicia investiga

Una turista de 23 años, identificada como Sofía Devries, continúa siendo intensamente buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas. La Justicia investiga si existió negligencia en el desarrollo de la actividad.

El hecho ocurrió durante una expedición guiada por la empresa Freediving Patagonia, en el marco de una salida destinada a la certificación internacional de buceo PADI. En la embarcación viajaban la joven y otras seis personas, entre ellas su pareja.

Qué se investiga

De acuerdo con la información preliminar, Sofía Devries realizaba una inmersión a unos 20 metros de profundidad cuando, por causas que aún se intentan establecer, se habría descompensado y no pudo ascender por sus propios medios.

Ante la emergencia, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos, equipos especializados y vehículos de exploración subacuática para intentar localizar a la joven.

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si el hecho fue producto de una contingencia propia de la actividad o si existieron omisiones en los deberes de cuidado, lo que podría configurar responsabilidad penal.

Por el momento no hay personas imputadas. Se tomaron testimonios a quienes participaron de la práctica y se analizan protocolos de seguridad, pericias técnicas y condiciones del entorno.

Cómo sigue el operativo

Este miércoles continúan las tareas de búsqueda en el área frente a Punta Cuevas. Al operativo se sumará personal especializado y un ROV (vehículo operado de manera remota) trasladado desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la fuerza, con base en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se mantienen patrullajes costeros por tierra y por mar, mientras se sostiene un trabajo coordinado entre Prefectura y el Ministerio Público Fiscal.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la fiscal María Angélica Carcano y luego fue derivada a la fiscal María Eugenia Vottero, quien actualmente conduce el legajo.