Continúan las capacitaciones de manipulación de alimentos

Las charlas se dictan en el marco de la próxima Feria de las Comunidades Extranjeras. Se busca cuidar la salud de quienes consumen los alimentos que allí se comercializan.

Este sábado por la mañana, en el Centro de Residentes Chilenos, se llevó adelante una nueva capacitación grupal en “Manipulación de alimentos y buenas prácticas”, a cargo de los capacitadores Iván Calfú y Gastón Iglesias, de la Dirección General de Bromatología y Laboratorio. En esta ocasión, la misma estuvo destinada a las colectividades chilena, alemana y sudafricana, de cara a la Feria de Comunidades Extranjeras 2025.

Iglesias indicó que “básicamente, queremos llegar a todas las colectividades para que trabajen mejor en lo relativo a buenas prácticas, como es cocinar bien los alimentos y/o transportarlos adecuadamente”, acotando que “muchas veces en los stands se dejan los alimentos a temperatura ambiente y descubiertos, por lo que se pueden contaminar, debido a que pasa mucha gente, hablan o manejan billetes”.

En este sentido, sostuvo que “es importante trabajar en la concientización para que tengan en cuenta los riesgos que conlleva un alimento que está contaminado, aún más en el marco de la feria a la que van muchas familias”.

Es importante señalar, por un lado, que dichas capacitaciones brindan la posibilidad a los participantes de acceder al carnet de manipulación de alimentos, que tiene una validez de dos años, mientras que, por otro, apunta a que más personas puedan acceder por realizarse los días sábados.

“Este año cambiamos la modalidad, a partir de la idea de ellos de que sea diferente en esto de no hacerlo todos los años. Estas charlas están orientadas a facilitar la participación de a quienes se les dificultan ir de lunes a viernes en el horario de 9.20 a 11.30”, destacó Iglesias.