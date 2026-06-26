La actividad se realizará este sábado en el barrio Juan XXIII y abordará el Programa de Equilibrio Poblacional, la importancia de la castración y las acciones que puede impulsar la comunidad frente a la problemática.

Convocan a una charla sobre la sobrepoblación animal en Comodoro

La organización Comodoro Animal realizará este sábado 27 de junio una charla abierta y gratuita destinada a la comunidad para abordar la sobrepoblación de perros y gatos en la ciudad y promover herramientas para enfrentar esta situación.

El encuentro comenzará a las 16:30 en la Asociación Vecinal del barrio Juan XXIII, ubicada en avenida La Plata 1.225.

Durante la jornada se explicará cómo implementar el Programa de Equilibrio Poblacional (PEP) para perros y gatos y se expondrán los beneficios de la castración como estrategia para el control de la población animal.

imagen

Además, se impulsará el reclamo por la realización de castraciones a gran escala y se debatirá sobre las acciones que la comunidad puede llevar adelante para contribuir a la solución de la problemática.

Desde la organización remarcaron que el abandono, el maltrato y los riesgos sanitarios forman parte de las consecuencias derivadas de la sobrepoblación animal e invitaron a la comunidad a participar y difundir la convocatoria.