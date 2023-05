Coppola dijo que la China Suárez anda "con un hombre de 60 años"

El programa Intrusos tuvo como invitado a Guillermo Coppola, quien además de hablar sobre el fallecimiento de Diego Maradona, lanzó una inesperada información que tenía como protagonista a la China Suárez.

En ese marco, Marcela Tauro le preguntó al exrepresentante de futbolistas con quién sale la actriz y él dijo: "La China cambió juventud por experiencia". Y agregó: "Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, no lo hablo. Es un rumorcito".

En ese momento, Laura Ubfal intervino y dijo: "Para que lo diga Coppola... ¿tiene que ver con el mundo del fútbol?". Y Marcela Tauro contó cómo se había enterado del incipiente romance. "Nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China?'. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos: '¿Qué es? ¿Jugador de fútbol? ¿Años?' Vos, Guillermo, en un momento dijiste 'tiene casi 60 años'", detalló.

De este modo, la China Suárez habría llamado al empresario furiosa. Y luego hizo una publicación en sus redes. "Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", introdujo La China Suárez a través de sus historias de Instagram, sin dar nombres.

"¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire", siguió.

Asimismo, explicó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'".