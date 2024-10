Cuál es la estrategia de Pampita para no ver a García Moritán

Pampita planteó una estrategia para no volver a verle la cara a García Moritán cuando busca a su hija.

Teniendo en cuenta que la herida aún está abierta, Pampita no quiere saber nada con ver a Roberto García Moritán. Es por eso que puso en marcha una estrategia particular para evitar tener que ver a su ex pareja cada vez que viene a retirar a Anita, la hija que tienen en común.

El hecho de que Pampita haya tenido una hija con Roberto García Moritán es lo único que lo conecta a él. Es que en el resto de los ámbitos se ha encargado de que sus mundos no se vuelvan a tocar para no tener que volver a verle la cara. Sin embargo, con Anita no tiene nada que hacer.

O por lo menos eso parecía. Se debe a que el modelo implementó un método particular para poder hacer que su hija pase tiempo con su padre pero sin la necesidad de tener que cruzarlo. Es que luego de haber descubierto todas las infidelidades, es lo que menos desea hacer, por lo menos hasta que el tiempo cure las heridas.

En este contexto, luego de que Roberto García Moritán expusiera que estuvo con Anita el pasado fin de semana, Paula Varela se encargó de contar los detalles de cómo fue que se dio este cruce entre ellos. ES por eso que comenzó destacando que “no se vieron las caras”.

Fue así como la periodista se encargó de exponer cómo fue que Pampita hizo todo para no tener que cruzarse nuevamente con su ex pareja. Es por eso que marcó que hubo una persona que funcionó como nexo para no tener que cruzarse. Por lo que indicó que fue “Oriana, la amiga de Carolina que los presentó” quien le dio a la pequeña en sus brazos.

Además, Paula Varela confirmó que en la actualidad no hay diálogo entre ellos, ya que pactaron un método particular para llevar adelante este proceso de separación, por lo que sólo se comunicarán a través de dos personas: “Por medio de Oriana y de la niñera es como ellos se relacionan para Anita”.

Por último el periodista cerró hablando sobre cómo la pareja venía transitando épocas difíciles: “Carolina en el último año ya venía con (reproches) porque no se veían tanto, no compartían tiempo. Él hacía la suya. Había muchos desencuentros”.