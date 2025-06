Cuál fue el acuerdo que hizo Luciana Salazar para vender contenido erótico

Ante esta novedad, se animó a contar los detalles del contrato que firmó y cuáles son las insólitas imágenes que comenzaron a pedirle y la sorprendieron.

Con una suscripción de 12 dólares por mes, se puede acceder al contenido erótico de Luciana Salazar. Sin embargo, teniendo en cuenta que tiene una hija pequeña, decidió tomar varios recaudos para mantener bajo control el material que se sube sobre ella.

“Estuvimos negociando un año y me cerró la propuesta. Es una plataforma muy seria, entraron muchas figuras de primer nivel de Argentina y no se sube ningún material que no esté avalado por mí”, comentó sobre las razones que le dieron garantías para lanzarse a ver cómo le va en este nuevo proyecto.

Tras haber lanzado sus primeras fotos, confirmó que ya hay gente que realizó el primer pago, por lo que incluso comenzaron a hacerle pedido de imágenes determinadas de una parte de su cuerpo, por lo que contó cuál es la que más le exigen: “Arranqué hace un día y ya me han pedido videos de mis pies. Es brutal”.

Lejos de tener pudor o intimidarse, aseguró que se muestra comprometida con su nuevo trabajo y cumple con las exigencias: “Reconozco que yo soy fan de tener lindos los pies, de hacerme la pedicuría y tenerlos impecables, pero porque es un gusto personal. Me da gracia que genere esa sensualidad”.

Asimismo, le preguntaron si siente vergüenza en la producción de fotos, pero lo descartó: “Tengo experiencia de trabajo, hice producciones con los mejores fotógrafos de la Argentina”. A lo que se escuchó que una panelista tiró: “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana, bienvenida a esta plataforma”.

Por lo pronto, en Divas Play se pueden encontrar las imágenes de Luciana Salazar y, tal y como lo resaltó ella, también de muchas otras famosas. Entre las más destacadas están: Florencia Peña, Cinthia Fernández, Barby Silenzi, Adabel Guerrero, Fernanda Vives, Celeste Muriega y María Fernanda Callejón.