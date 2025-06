Polino recibió un gesto entrañable de la familia de Gasalla

Luego del fallecimiento de Antonio Gasalla a los 84 años, su círculo más íntimo definió cómo se repartirán sus bienes. Marcelo Polino, periodista y amigo cercano del reconocido humorista, fue quien dio a conocer públicamente algunos detalles sobre la sucesión y el gesto especial que tuvo la familia con él.

En una entrevista con el programa Intrusos, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Polino explicó que habló con Carlos, hermano de Gasalla, quien fue declarado heredero universal. “Carlos ya puede disponer de los bienes como corresponde”, señaló. El patrimonio del actor incluía un departamento y una suma de dinero, aunque se vio reducido en los últimos años debido a una serie de robos.

Más allá de lo material, la familia decidió tener un gesto simbólico con Polino. “Me llamó Carlos con Nieves, su cuñada, y me emocioné”, contó el periodista. “Como familia decidieron darme algunas cosas del repertorio de Antonio: vestuario, cosas de trabajo, algunos de sus moños”. Según dijo, en los próximos días pasará a buscarlos, aunque aún no está claro qué ocurrirá con la casa donde vivió Gasalla.

Polino acompañó al artista durante los años más difíciles de su enfermedad. A Gasalla le habían diagnosticado demencia senil progresiva en 2019, y desde entonces su salud fue deteriorándose lentamente. “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, había declarado Polino semanas antes del fallecimiento, visiblemente conmovido.