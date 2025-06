Florinda Meza no está contenta con la serie "Chespirito"

A poco de haberse estrenado "Chespirito: sin querer queriendo" por Max, la serie que relata la vida de Roberto Gómez Bolaños, inolvidable productor, realizador y creador del personaje de "El chavo del 8", su viuda, quien interpretaba a Doña Florinda en la tira, Florinda Meza se refirió al proyecto mientras fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México.

La actriz reconoció que aunque no está "contenta con esta historia, respeta el derecho de los hijos del escritor y productor de rendirle homenaje a su padre".

También habló de Pablo Cruz, el actor encargado de dar vida al su esposo. Fue muy directa con sus palabras, luego de que HBO Max sumara el primer capítulo. "No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. He visto algunas partes y aún no puedo opinar del actor porque un avance no me dice mucho".

La revista Hola México preguntó sobre la trama de la historia, donde el personaje de Carlos Villagrán (Kiko) podría ser presentado como el antagónico, y la viuda de Chespirito sostuvo: "Si es una historia x, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Y si esto lo están anunciando como biografía, porque así lo están anunciando, tiene personas".

De acuerdo a lo averiguado por Hola México, los hijos Chespirito, Roberto y Marcela Gómez Fernández le confesaron a la prensa durante la premier que cada día se mejora la relación con la viuda de su papá, quien denunció en 2023 no formar parte de la idea de esta serie: "Sí, de hecho, platicamos casi todos los días", aseguró el hijo del escritor quien describió como "muy buena" la relación con la viuda de su padre.