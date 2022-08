Cuando baleó al policía, Triviño cumplía condena por siete delitos 

El hombre imputado de amenazar a una mujer, prenderle fuego a su casa, robarle el televisor y balear a un policía de civil en el asentamiento ilegal del barrio San Cayetano, fue sometido este martes a otra audiencia porque gozaba de libertad condicional. En un anterior acto judicial –por el hecho ocurrido a principios de este mes- la jueza Mónica García le extendió la prisión preventiva por otros cuatro meses.

La denominada audiencia de incidentes de ejecución se celebró porque Martín Triviño al momento de participar en los graves delitos contra la mujer y el policía, gozaba de la libertad condicional porque se encontraba en la parte final de una condena de cuatro años de prisión que purgaba.

De acuerdo a la información que accedió diario El Patagónico, Triviño fue condenado el 6 agosto de 2019 durante un juicio abreviado y le unificaron siete delitos contra la propiedad, que incluyó robos simples y robos agravados por el uso de arma de fuego.

En ese marco, la funcionaria fiscal Gabriela Gómez solicitó que se le revocara la libertad condicional por incumplimiento a la regla de obligación de residencia. Explicó que se verificó, tras el dictado de una nueva orden de rebeldía y captura, que desde mayo no se presentó ante la Agencia de Supervisión y tampoco se acompañó las constancias del tratamiento psicológico.

SE MUDO A LO DE SU MADRE

En tanto, en agosto fue recapturado en vinculación al ataque contra la mujer y el policía. Entonces, la representante fiscal pidió “la revocación de la libertad condicional la que conlleva no se compute el lapso que el penado se encontraba en libertad condicional”.

Por su parte, la defensora pública Juliana Fuentes no desconoció que había una orden de captura vigente, pero justificó que su cliente se mudó al domicilio de su madre. A pesar de que admitió que no se presentó ante la Justicia, la abogada pidió que no se le revoque la libertad condicional a Triviño y que no se le compute parte del tiempo desde que dejó de cumplir esa obligación judicial.

La jueza Raquel Tassello entendió que en mayo de 2021 se le concedió la libertad condicional a Triviño, con apercibimiento de revocarla si no cumplía con las reglas de conducta o si cometía un nuevo delito. Ello determinó que se declare su rebeldía y captura en febrero. Luego se lo detuvo y empezó a presentarse ante la Justicia, pero en mayo dejó de presentarse nuevamente.

Para la magistrada, Triviño no internalizó las reglas de conducta que le impusieron para cumplir la libertad condicional en el reingreso al medio libre, la última etapa del cumplimiento de la pena. Tassello agregó que el condenado “incumplió la obligación de cumplir el domicilio fijado en dos oportunidades; por ello corresponde revocar la libertad condicional de Triviño, por dar un domicilio, pero en realidad en ese domicilio no reside, y deberá cumplir en detención la totalidad del tiempo que permaneció en libertad condicional”, informaron desde el área de Prensa de la Fiscalía.