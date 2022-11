"Cuando se determine que hay niños en condiciones para Cámara Gesell, allí habrá pruebas"

Lo dijo Marcelo Crettón, jefe de fiscales, quien respondió a las críticas de los padres que denunciaron abusos en el Jardín 406. Indicó que esperarán el apto de la psicóloga para que los nenes declaren en Cámara Gesell. "Por ahora no tenemos hecho puntual de imputación, ni hora, ni día, es un proceso", dijo.

Los padres del Jardín 406 advirtieron en las últimas horas con volver a corta la ruta, afuera de fiscalía, ante la falta de “avances significativos” en la causa que investiga más de 60 denuncias por abuso contra un profesor de música.

El jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, indicó en diálogo con La Cien Punto Uno que la investigación contra el docente de música sigue avanzando, pero reconoció que “la situación de la causa es lenta por el abordaje de los hechos con los niños”, quienes aún no han declarado ante la Cámara Gesell, lo que permitirá incorporar una declaración testimonial a la causa.

“Cuando el poder disciplinario determine que hay niños en condiciones para Cámara Gesell, allí habrá pruebas. Si no está en condiciones el niño, hay que esperarlo. Pueden ser días o meses, afirmó.

En tanto, el fiscal indicó que el profesor acusado de los presuntos abusos no se encuentra con prisión preventiva, debido a que “no hay una formalización y, al no haberla, justamente por estar en el proceso de análisis de prueba, no hay nada formal”

Y agregó que todo ese proceso lleva tiempo, sin embargo aclaró que eso “no quiere decir que la causa no avance. Efectivamente está avanzando”.