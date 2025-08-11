Este domingo finalizó la exploración del cañón submarino Mar del Plata, cuya transmisión por streaming fue un éxito con miles de espectadores diarios. Cuándo y dónde será la próxima misión de los científicos del organismo.

Cuándo será la próxima expedición del Conicet en el mar argentino

El domingo culminó la exploración del Conicet en conjunto con el Schmidt Ocean Institute del cañón submarino Mar del Plata. En pleno furor tras el éxito del streaming, ya hay fecha para los próximos eventos.

En la última inmersión del robot submarino, los científicos desplegaron un cartel con un mensaje que se viralizó en las redes: "Gracias por el apoyo".

Tras dos semanas de intensas jornadas de investigación en las aguas del Atlántico Sur que fueron seguidas por miles de espectadores, el buque Falkor (too) afrontará la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”.

En tanto, las imágenes y datos obtenidos en la investigación del canal submarino Mar del Plata ya están siendo analizados para ampliar el mapa biológico del océano y generar información crucial para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos.

Asimismo, la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido” reunirá a un equipo de 37 científicos y recorrerá 50 puntos del mar. Este estudio interregional promete generar un conocimiento invaluable sobre la conectividad de los ecosistemas marinos en esta importante porción del Atlántico.

El Falkor (too) regresará a Argentina a fines de septiembre para una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Esta próxima fase de investigación se centrará en dos importantes áreas: el sistema de cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown, prometiendo nuevas revelaciones sobre la geografía submarina y la vida que habita en estos profundos abismos.