Rada Tilly: seguirá detenida la banda que saqueó una vivienda

El juez Miguel Caviglia resolvió que cuatro de los seis acusados continúen detenidos por riesgo de fuga. Es por un hecho ocurrido en noviembre de 2024.

El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de una causa por robo agravado ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en Rada Tilly. El proceso tiene como coimputados a Franco Alí González, Leonardo López, Daniel Alfredo Llancamil, Erik Rodrigo Gatica, Ángel Gastón Colpi y Gabriel Agustín Leuful.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Juan Carlos Caperochipi y el funcionario de fiscalía Alan Larrué, solicitó la continuidad de la prisión preventiva de los imputados, argumentando la existencia de peligro procesal de fuga, sustentado en la gravedad de los hechos y en los elementos de la acusación pública.

Por su parte, las defensas —ejercidas por los abogados particulares Del Mármol, en representación de López y Colpi, y Gladys Olavarría, defensora de González Alí, Llancamil, Leuful y Gatica— solicitaron la liberación de sus asistidos.

Finalmente, el juez penal Miguel Caviglia resolvió mantener la prisión preventiva de Colpi, López, Llancamil y Leuful, mientras que Gatica continuará con una medida morigerada hasta la audiencia preliminar, fijada para el próximo 4 de septiembre.

González Alí, en tanto, seguirá bajo las condiciones ya dispuestas en instancias anteriores.

Las víctimas participaron de la audiencia de manera presencial, mientras que los imputados y sus defensas intervinieron por videoconferencia desde Trelew.

Según publicó El Patagónico aquel viernes 1 de noviembre, los ladrones se llevaron objetos de valor, entre ellos una camioneta Jeep Cherokee Trialhawk. Fue en una vivienda ubicada en la calle Urtubey al 700, la cual fue saqueada.

El atraco se produjo entre las 8:15 y las 9:30, en momentos que la casa se encontraba sin sus habitantes en su interior.

Los ladrones lograron huir del lugar con varios relojes, elementos de tecnología y accesorios, además de joyas de valor. Pero, además, robaron una camioneta Jeep Cherokee Trialhawk, patente AE705US. De este modelo, según se pudo saber, sólo existen dos en la zona por lo que podría ser ubicada rápidamente.

Los seis delincuentes son oriundos de Trelew y los detuvieron cuando volvían a esa del norte de Chubut. La policía los estaba esperando en la ruta y en un principio lograron eludirla.

Dos de los integrantes de la banda son familiares de policías; uno es hermano de un miembro de la fuerza y otro es hijo de un suboficial retirado y de una cabo que trabaja actualmente en una comisaría de Comodoro Rivadavia, según publicó Crónica.

Los otros datos llamativos del hecho fueron que Franco Alí González, uno de los capturados, tendría prisión domiciliaria y que los vehículos en los que se movilizaban e intentaron escapar de la policía eran robados: una “Ford Eco Sport” gris sustraída hace pocos días del barrio Tiro Federal de Trelew y una Ford Ranger que se llevaron hace más de un mes junto a otros rodados de la concesionaria “De Felice” de Rawson.