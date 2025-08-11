El subteniente, en funciones en Lomas de Zamora, fue denunciado por vecinos, intentó fugarse dos veces y agredió a un efectivo. En el vehículo hallaron botellas de bebidas alcohólicas.

Policía de franco estaba alcoholizado en su auto, intentó huir y golpeó a otro uniformado

Un subteniente de 38 años, perteneciente a la Comisaría Segunda de Lomas de Zamora, fue detenido este domingo en La Plata luego de protagonizar un confuso episodio mientras estaba de franco de servicio.

Todo comenzó cuando varios vecinos alertaron al 911 sobre un hombre aparentemente descompensado dentro de un auto detenido en la vía pública. Al llegar, los policías constataron que el conductor estaba dormido. Sin embargo, al intentar identificarlo, el hombre encendió el vehículo y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo cerrojo que permitió interceptarlo a pocas cuadras.

Lejos de desistir, el sospechoso volvió a intentar escapar realizando maniobras evasivas y llegó a golpear a uno de los efectivos. Finalmente fue reducido y, durante la inspección del auto, encontraron botellas con bebidas alcohólicas.

Tras ser trasladado a la comisaría, se confirmó que se trataba de un subteniente en actividad. El fiscal Juan Menucci inició una causa por “resistencia a la autoridad” y no se descarta que se impulsen actuaciones administrativas en su contra. El acusado será indagado en las próximas horas, aunque podría negarse a declarar siguiendo el consejo de su defensa.