Ingresó al patio de un jardín maternal de Km 3 con presuntos fines de robo.

Un demorado por entrar sin permiso a un patio

Pasadas las 16 de este domingo, personal policial de la Comisaría Mosconi demoró a un hombre que había ingresado sin permiso al predio de un jardín maternal.

De acuerdo con el reporte policial, el Centro de Monitoreo recibió el llamado de una persona. Esta alertaba que un hombre ingresó al patio del jardin maternal "Rucaylin", con presuntos fines de robo.

Personal policial se dirigió al lugar y con las características físicas aportadas, logró dar con el sospechoso en calle Strobell al 100.

Además, se realizó una inspección en el jardin y se efectuó una entrevista a la damnificada quien confirmó que no había faltantes ni daños en el lugar.