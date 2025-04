Cuestionan a la justicia por falsas denuncias en cuestiones familiares

En ese sentido alertan sobre las consecuencias en la niñez y convocan a la comunidad a participar de un conversatorio que se realizará el próximo sábado a las 18:00 en Puerto Deseado para tratar esta problemática.

Los integrantes de la agrupación dieron a conocer un extenso comunicado de prensa redactado al finalizar un encuentro en Río Gallegos (foto) cuyos principales párrafos se reproducen a continuación.

“En los últimos años, las falsas denuncias se han convertido en una pandemia silenciosa que corroe los cimientos de la convivencia social”.

“Lejos de ser un mal menor, este fenómeno refleja una doble crisis: la ineptitud de un sistema judicial que no cumple su rol y una cultura que, ante la desesperación, opta por la justicia por mano propia”.

“La Constitución Nacional, en su Artículo 18, establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, cuando la Justicia falla en investigar con rigor, la sociedad cae en la tentación de convertirse en juez y verdugo, con consecuencias devastadoras”.

“La justicia que no llega se termina convirtiendo en deuda social. El Poder Judicial, financiado por los ciudadanos para garantizar imparcialidad y celeridad, hoy está lejos de cumplir su mandato”.

“Las falsas acusaciones -muchas veces impulsadas por rencores personales- proliferan porque no existen consecuencias reales para quienes las perpetran. Fiscales y jueces, en teoría encargados de separar la verdad de la mentira, suelen actuar con lentitud o bajo sesgos ideológicos”.

“El resultado es un círculo vicioso: ante la impunidad, la ciudadanía desconfía y toma el control, vulnerando derechos y arrastrando a inocentes”.

“Las víctimas más frágiles de este caos son los niños. En conflictos familiares, las falsas denuncias de maltrato decantan en impedimento de contacto, que no solo separan a los menores de sus padres, sino que los privan de su identidad y estabilidad emocional”.

“Desde hace dos años, Unidos por la Infancia Santa Cruz trabaja para visibilizar esta problemática y brindar acompañamiento a quienes la padecen. Una de las principales herramientas de trabajo son los conversatorios, espacios de expresión e intercambio de ideas, para que como sociedad encontremos una salida a esta problemática.”

“Las falsas denuncias no son solo un delito: son síntoma de un Estado que incumple su contrato social. Exigir una Justicia ágil y transparente, libre de ideologías, es el primer paso. El segundo, como sociedad, es recordar que la verdad no se construye con sospechas, sino con pruebas. Solo así evitaremos que más inocentes paguen por errores que no cometieron”.

Finalmente, la agrupación dio a conocer teléfonos de contacto para quienes deseen obtener mayor información: 297-5926273; 297- 5029419 y 297-4187079.